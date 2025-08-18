مباحثات زيلينسكي وترامب اليوم تتضمن تسوية الأزمة الأوكرانية

قال مراسل القاهرة الإخبارية من كييف، غيث مناف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فجر اليوم، وأصدر فور وصوله بيانًا عبر صفحته الرسمية أكد فيه أن أوكرانيا لن تذهب إلى أي عملية استسلام أو تسليم للأراضي، وعلى رأسها إقليما دونيتسك ولوغانسك في الدونباس.

وأوضح أن زيلينسكي أعلن عزمه بحث سبل التوصل إلى تسوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرط ألا تكون على حساب وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأضاف مناف، أن أجواء القلق لا تزال تسيطر على المشهد السياسي في كييف، حيث يرى مراقبون أن فرص التوصل إلى تسوية قريبة لا تزال ضعيفة، خاصة مع ما يعتبره الجانب الأوكراني ضغوطًا أمريكية كبيرة لدفع كييف نحو تقديم تنازلات.

وأشار إلى أن مقترحات أمريكية، بينها دعوة من السياسي ستيف ويتكوف بانسحاب أوكرانيا من مناطق في الدونباس بمساحة تقدَّر بـ 6600 كيلومتر مربع مقابل انسحاب روسي من جيوب صغيرة في خاركيف وسومي، قوبلت برفض واسع داخل أوكرانيا.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن زيلينسكي سيطرح مساء اليوم رؤية أوكرانيا في كلمة متلفزة، مشددًا على أن أي حديث عن "جائزة نوبل للسلام" كما يطمح ترامب، لن يكون على حساب الخسارة الأوكرانية أو تهميش كييف سياسيًا وإقليميًا.

وأوضح أن القيادة الأوكرانية ترى أن روسيا لم تحقق سوى تقدم محدود بنسبة 1% فقط من أراضي دونيتسك منذ 2022، وهو ما يجعل من المستحيل تسليم هذه الأراضي لموسكو، وسط استمرار الضغوط الأمريكية ومساعٍ أوروبية للحفاظ على وحدة الموقف الغربي.