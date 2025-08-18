رئيس جامعة المنصورة: "كن مستعدًا" مبادرة رئاسية لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن مبادرة "كن مستعدًا" تأتي في إطار دعم القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي لتمكين الشباب وتأهيلهم بشكل فعّال لسوق العمل، سواء المحلي أو الدولي، موضحا أن الجامعة كانت من أوائل الجامعات التي أنشأت مركزًا للتدريب المهني، بهدف إعداد الطلاب وتهيئتهم من خلال برامج متخصصة تشمل كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، والتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يضمن خريجًا أكثر جاهزية وتنافسية.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن جامعة المنصورة تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب على المبادرة، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب والتأهيل إلى جانب الحصول على المؤهل الأكاديمي، مؤكدا أن الجامعة تمتلك ثلاث نقاط تدريب مهني رئيسية بكليات الهندسة والتجارة والإدارة العامة، وهي نقاط فاعلة ساهمت على مدى أكثر من ثماني سنوات في ترسيخ ثقافة الاستعداد المبكر لسوق العمل بين الطلاب.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التعاون مع خبراء من خارج الجامعة، مثل المهنيين والمهندسين المتخصصين، لضمان تقديم تدريب عملي وفعّال يلبي متطلبات السوق، مؤكدا على أهمية دمج التدريب المهني بالمقررات الجامعية مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل العمل على تعزيز جاهزية طلابها لخوض سوق العمل بثقة وكفاءة.