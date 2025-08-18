قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء حملات التحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية SAT1

منصور ابوالعلمين

أكد اللواء دكتور محمد  الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ حملات التحصين الشاملة  بمختلف الإدارات والوحدات البيطرية المنتشرة بربوع المحافظة، وذلك تعزيزًا للجهود الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية، تزامنًا مع إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية (SAT1).

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تمثل إجراءً استباقيًا وضروريًا لتأمين رؤوس الماشية من الأخطار الوبائية المحتملة، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والمربين.

من جانبها، تهيب مديرية الطب البيطري بالمحافظة بكافة المزارعين والمربين سرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين مواشيهم ضد العترة الجديدة، مشددة على خطورة التهاون في إجراءات التحصين، والتي قد تتسبب في نفوق جماعي للماشية، وانخفاض إنتاجية الألبان واللحوم، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية جسيمة.

كما دعت مديربة الطب البيطرى المربين إلى اتباع الإجراءات الوقائية المصاحبة للتحصين، ومنها:

▪️تقليل تداول الحيوانات في أسواق الماشية خلال هذه الفترة.

▪️تجنب إدخال حيوانات جديدة دون التأكد من تحصينها.

▪️سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو أعراض مرضية بالماشية عبر الإدارات البيطرية.

