مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
جامعة المنصورة الثالثة محليًا وضمن أفضل 700 في العالم بتصنيف شنغهاي

همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديميًا جديدًا بموقعها المتميز في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي لعام 2025، حيث جاءت الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، وضمن الفئة (601–700) عالميًا، وهو ما يضعها بين أفضل جامعات العالم للسنة الثامنة على التوالي.

تقدمًا ملحوظًا في موقع الجامعة بمختلف التصنيفات العالمية المرموقة

وأكد “ خاطر” أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في موقع الجامعة بمختلف التصنيفات العالمية المرموقة، وهو ما يعكس نجاحها في تطبيق خطط تطوير شاملة، والالتزام بالمعايير الأكاديمية الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن هذا التطور المستمر هو ثمرة جهد جماعي من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والإداريين، والطلاب، ويعكس إصرار الجامعة على تحقيق التميز والريادة.

وأشار إلى أن استمرار جامعة المنصورة في تصنيف شنغهاي يعكس جودة إنتاجها البحثي وفاعلية خططها في تشجيع النشر العلمي بالمجلات المرموقة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع مؤسسات وجامعات دولية، بما يخدم المجتمع محليًا ودوليًا.

 دعم الابتكار والبحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتميزة، 

وأضاف أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها العالمية عبر دعم الابتكار والبحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، إسهامًا في النهضة العلمية والمعرفية لمصر.

ولفت إلى أن الحفاظ على هذا الترتيب المتميز، رغم المنافسة العالمية القوية، هو نتاج عمل مؤسسي وخطط استراتيجية تستهدف تنمية الكوادر العلمية وتوسيع التعاون الدولي.

وأكد أن الجامعة تضع الارتقاء بالتصنيفات العالمية في صدارة أولوياتها، لما يمثله من انعكاس مباشر على جودة التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الحفاظ على هذا الترتيب المتميز في تصنيف عالمي بحجم "شنغهاي" يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة بحثية متطورة، وتحفيز الباحثين على إنتاج أبحاث رصينة ذات تأثير دولي، وهو ما يعزز من سمعتها الأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.

ويعتمد تصنيف شنغهاي على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها: عدد الحاصلين على جوائز نوبل أو ميداليات تخصصية من خريجي وأعضاء هيئة التدريس، حجم الأبحاث المنشورة في مجلتي "Nature" و"Science"، معدل الاستشهادات المرجعية بالأبحاث في السنوات الخمس الأخيرة، ونسبة الأداء الأكاديمي بالنسبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.

وتستمر جامعة المنصورة في ترسيخ مكانتها الأكاديمية عالميًا، رغم افتقادها حتى الآن لمعيار الحاصلين على جوائز نوبل، ما يجعل وجودها في قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم إنجازًا استثنائيًا، ويؤكد قدرتها على المنافسة بقوة في مجال البحث العلمي والإنتاج المعرفي على الساحة الدولية.

