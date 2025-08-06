قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات
منى عبد الوهاب: لا لحظر تيك توك.. نعم لتنظيم المحتوى وضبط الفوضى الرقمية
ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
بسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند
لاعب برازيلي.. الزمالك يقترب من إعلان آخر صفقاته قبل غلق باب القيد الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء جامعة أهلية بالسعودية

توفيع انفاقيه
توفيع انفاقيه
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين شركة "انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات، الذراع الرقمية لجامعة المنصورة، وشركة “قواسم التعليمية” السعودية، ويمثلها رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المؤسس شافي فاحس الزوين الصقري، وذلك للتعاون في إنشاء جامعة أهلية جديدة بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية.

حرص جامعة المنصورة على تدويل التعليم العالي المصري، 

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص جامعة المنصورة على تدويل التعليم العالي المصري، وتعزيز دورها الإقليمي من خلال تصدير خبراتها التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، وتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسع في الشراكات الدولية الداعمة للتعليم الجامعي وتعزيز حضوره عالميًا.

توقيع مذكرة التفاهم خلال استقبال رئيس الجامعة لوفد شركة "قواسم التعليمية"

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال استقبال رئيس الجامعة لوفد شركة "قواسم التعليمية"، ضمن برنامج زيارتهم لجامعة المنصورة، والذي شمل زيارة جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية.

حضر التوقيع الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية، وعدد من قيادات الشركة السعودية، من بينهم: نايف عايض جزاع العنزي، أشرف المنفي العنزي، أعضاء مجلس إدارة شركة قواسم التعليمية، ومحمود محمد فتح الدين، مستشار رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الخارجية، والدكتور عمرو خليل، مستشار رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والتطوير.

تأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عام لتأسيس شراكة استراتيجية بين الجانبين، من خلال إنشاء شركة مشتركة تتولى إدارة وتنفيذ مشروع إنشاء جامعة أهلية جديدة في المملكة العربية السعودية، تُقدَّم من خلالها برامج أكاديمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا، والعلوم التطبيقية، والعلوم الإنسانية.

ويستند المشروع إلى نموذج تعليمي مرن يجمع بين الخبرة المصرية والخبرة السعودية، ويهدف إلى تلبية متطلبات التنمية التعليمية وسوق العمل في البلدين.

كما تتضمن المذكرة التعاون في تطوير المناهج، وتعزيز برامج التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يسهم في ترسيخ التعاون والتكامل العلمي والثقافي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة أولى على طريق التعاون الاستراتيجي مع الأشقاء في المملكة السعودية الشقيقة، وهي خطوة تعكس رؤية الجامعة نحو التوسع في شراكاتها التعليمية الدولية، بما يدعم رسالتها في تقديم خدمات تعليمية متميزة، ويعزز من مواردها الذاتية من خلال مشروعات تعليمية ذات طابع استثماري وتنموي، دون الإخلال بثوابتها الأكاديمية.

وأضاف أن المشروع المزمع يأتي في سياق التوجه نحو التكامل العربي في مجال التعليم، من خلال نموذج تعاون يُبنى على إدارة مشتركة واستفادة متبادلة من الإمكانيات والخبرات، مما يعزز من حضور الجامعة إقليميًا، ويعكس ثقة المؤسسات العربية في كفاءتها العلمية والإدارية.

بداية تعاون نوعي لإنشاء مجمع تعليمي متكامل

و أعرب شافي فاحس الزوين، رئيس مجلس إدارة شركة القواسم التعليمية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة المنصورة، مؤكدًا أنها تمهد لبداية تعاون نوعي يهدف إلى إنشاء مجمع تعليمي متكامل داخل المملكة، يضم جامعة حديثة تعتمد أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، وتسهم في تلبية احتياجات الشباب السعودي والعربي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن التعاون المقترح يفتح آفاقًا رحبة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعتين، بما يخدم العملية التعليمية على المديين القريب والبعيد، ويعزز من تجربة الطالب في بيئة متعددة الثقافات.

يذكر  أن زيارة وفد شركة "قواسم التعليمية" إلى مصر استمرت لمدة يومين، حيث شمل اليوم الأول زيارة لجامعة المنصورة، تخللتها جولة ميدانية داخل الحرم الجامعي والمراكز الطبية والمرافق الأكاديمية، بينما خُصص اليوم الثاني لزيارة جامعة المنصورة الأهلية، وشهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، وتقديم درع الجامعة الى شافي فاحس الزوين، تقديرًا للعلاقات الثنائية والشراكة المنتظرة، أعقبها جولة موسعة داخل مرافق الجامعة الأهلية.

الدقهلية جامعه المنصورة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

ورشة عمل بالإسكندرية لبحث منظومة التأمين الصحي الشامل

ورشة عمل موسعة بالإسكندرية للإسراع في الانضمام للتأمين الصحي الشامل

تفعيل خدمات جدبده ببنوك الدم

صحة الدقهلية تستحدث خدمة الدم المغسول والمفلتر لحماية مرضى نقل الدم المتكرر

محافظ الدقهلبة

الدقهلية.. صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لشركات النظافة بمركز المنصورة

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد