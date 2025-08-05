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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الدقهلية: إقبال مشرف من المواطنين.. ومشاركة الشعب كانت الرد الأقوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المشهد الانتخابي في المحافظة عكس نبض الشارع المصري الحقيقي، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين فاق التوقعات ورد على كل المشككين في وعي الشعب وحرصه على أداء واجبه الوطني.

أكثر من 4.6 مليون ناخب في الدقهلية

وقال المحافظ، في تصريحات للإعلامي مصطفي بكري  عن متابعة سير العملية الانتخابية، إن عدد من لهم حق التصويت في محافظة الدقهلية يبلغ نحو 4 ملايين و675 ألف ناخب، موزعين على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف أن المواطنين أظهروا وعياً كبيراً وحرصاً على التواجد منذ الصباح الباكر، مشيدًا بالتنظيم والتعاون بين الجهات المعنية لتيسير العملية الانتخابية.

مشاركة من جميع الفئات والطوائف

وأكد المحافظ أن الإقبال لم يكن مقتصرًا على فئة عمرية أو اجتماعية معينة، بل شارك الجميع:"كان عندنا عُرس انتخابي حقيقي، الكل نزل من كل الأطياف.. مشهد وطني مشرف بكل المقاييس".

وأشار إلى أن حجم المشاركة من كبار السن كان لافتًا للنظر، حيث أصر الكثير من كبار السن على الحضور بأنفسهم رغم التحديات الصحية أو صعوبات التنقل، ما يعكس إرادة حقيقية في دعم استقرار الدولة واستكمال مؤسساتها الدستورية.

المشاركة الشعبية أقوى من الشائعات

وقال المحافظ طارق مرزوق إن البعض راهن على ضعف الإقبال، لكن الشعب المصري كان له رأي آخر، وقدم نموذجًا مشرفًا في الوطنية، مضيفًا:"المشهد كان مهيبًا، ورد عملي على كل من يشكك في وعي المصريين أو يحاول التقليل من أهمية الاستحقاقات الدستورية".

استعدادات أمنية وتنظيمية ناجحة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بذلت جهودًا كبيرة لضمان سير الانتخابات بسلاسة، وتوفير المناخ الملائم للناخبين، مؤكدًا أن جميع اللجان شهدت انتظامًا في العمل وسط إجراءات تنظيمية محكمة.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشهد الانتخابي انتخابات مجلس الشيوخ

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