توافد كثيف أمام لجان الشيوخ في القاهرة

شهدت منطقة عباس العقاد في محافظة القاهرة، صباح اليوم، حالة من التوافد الكبير للمواطنين أمام اللجان الانتخابية، وذلك قبل موعد فتحها الرسمي، في مشهد يعكس حالة من الوعي والإقبال الشعبي على المشاركة في الانتخابات.

مراسل صدى البلد: المواطنون يصطفون منذ الصباح الباكر

أكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد من موقع الحدث، أن عددًا كبيرًا من المواطنين تواجدوا أمام اللجان منذ الصباح الباكر، حيث رصد اصطفافهم بشكل منظم في طوابير انتظار لحين فتح اللجان وبدء التصويت، مما يعكس حرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

تأمينات أمنية مشددة وتنظيم محكم أمام اللجان

وأشار النحاس إلى وجود تجهيزات أمنية ضخمة في محيط اللجان الانتخابية، حيث قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني وتنظيم حركة الدخول والخروج للحفاظ على النظام وسلامة الناخبين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

عدد كبير من المرشحين والتنافس يحتدم

وأوضح المراسل أن الانتخابات تشهد مشاركة عدد كبير من المرشحين، وهو ما يعكس زخمًا انتخابيًا كبيرًا وتنوعًا في الخيارات المتاحة أمام الناخبين، مشيرًا إلى أن المنافسة تبدو قوية بين المرشحين في ظل الحملات الانتخابية المكثفة التي سبقت موعد التصويت.