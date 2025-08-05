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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، بهدف ضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف لجان المحافظة.

وأكد المحافظ على أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أي معوقات حتى الآن وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد رفعت حالة الطوارئ القصوى حتى انتهاء العملية الانتخابية، وتم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة للناخبين. كما تم تخصيص أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حرصًا على راحتهم وتسهيل عملية تصويتهم.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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