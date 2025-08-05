بدء فتح اللجان في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر

فتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح اليوم الثلاثاء أمام الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة البحر الأحمر، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشهد اللجان الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة الغردقة، انتظاماً واضحاً في أعمال التصويت، وسط تواجد مكثف من قوات التأمين وأفراد اللجان المعنية بتنظيم دخول المواطنين وتيسير إجراءات التصويت.

ويأتي اليوم الثاني من التصويت استكمالاً للجهود المبذولة منذ انطلاق العملية الانتخابية أمس، حيث وجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة سير الانتخابات بشكل لحظي، والتأكد من توفير بيئة مناسبة للمواطنين داخل اللجان.

الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم عدداً من اللجان الانتخابية موزعة على مختلف مدنها، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط دعوات مستمرة من المسؤولين للمواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في اختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ.