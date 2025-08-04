بدء عمليات التصويت في لجان الغردقة بانتخابات مجلس الشيوخ

بدأت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل لجان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وإقبال متدرج من الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان.

وتوافد المواطنون على 34 لجنة انتخابية بمدينة الغردقة، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الناخبين على مستوى المحافظة، بإجمالي 194,534 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، من أصل 333,441 ناخبًا على مستوى محافظة البحر الأحمر.

وشهدت مقار اللجان تواجدًا مكثفًا من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، إلى جانب فرق تنظيمية لإرشاد الناخبين وتيسير عملية الدخول والتصويت، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير كراسي متحركة ومظلات خارجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكانت المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق الانتخابات من خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل وخارج اللجان، ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.

ويتنافس في دائرة البحر الأحمر خمسة مرشحين على مقعد مجلس الشيوخ، هم جمال السليك (حماة الوطن)، وأحمد فؤاد القاضي (العدل)، وعبدالرحمن أحمد عبد المبدئ (المحافظين)، وحسام عبدالعظيم (المصريين)، إلى جانب المرشح المستقل محمد عطا الزمر.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية.

