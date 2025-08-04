قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية قبل الموسم الجديد
آي صاغة: الذهب يتماسك رغم العواصف السياسية في واشنطن والأسواق تترقب خفض الفائدة
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء عمليات التصويت في لجان الغردقة بانتخابات مجلس الشيوخ

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بدأت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل لجان مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، وإقبال متدرج من الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان.

وتوافد المواطنون على 34 لجنة انتخابية بمدينة الغردقة، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الناخبين على مستوى المحافظة، بإجمالي 194,534 ناخبًا ممن يحق لهم التصويت، من أصل 333,441 ناخبًا على مستوى محافظة البحر الأحمر.

وشهدت مقار اللجان تواجدًا مكثفًا من قوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية، إلى جانب فرق تنظيمية لإرشاد الناخبين وتيسير عملية الدخول والتصويت، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير كراسي متحركة ومظلات خارجية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكانت المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق الانتخابات من خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل وخارج اللجان، ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.

ويتنافس في دائرة البحر الأحمر خمسة مرشحين على مقعد مجلس الشيوخ، هم جمال السليك (حماة الوطن)، وأحمد فؤاد القاضي (العدل)، وعبدالرحمن أحمد عبد المبدئ (المحافظين)، وحسام عبدالعظيم (المصريين)، إلى جانب المرشح المستقل محمد عطا الزمر.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وسط متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية.
 

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس شيوخ 2025 البحر الاحمر الغردقه محافظه البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

أسعار اللحوم

بشري سارة.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لهذا السبب| اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تتألق بإطلالة أنثوية ناعمة عبر إنستجرام

الفنانة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ... صور

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق بإطلالة أنيقة ومحتشمة باللون الأصفر على إنستجرام

بالصور

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

شاكر محظور من نقيب شرطة إلى تيك توكر خلف القضبان.. من هو دنجوان التيك توك

من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور
من نقيب شرطة إلى نجم تيك توكر خلف القضبان..من هو شاكر محظور دنجوان التيك توك..صور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مذيعة صدى البلد مع سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

السيارة

طـ.ـفل يقود سيارة بطريق السويس .. وتحرك فورى من الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد