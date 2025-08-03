وكيل "صحة البحر الأحمر" يلتقي فريق التمريض بمستشفى الغردقة

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا اليوم مع فريق التمريض بمستشفى الغردقة العام، بحضور كل من الدكتورة رشا عادل، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، ونجلاء سعيد، مدير إدارة التمريض.

دعم مباشر لفريق التمريض

خلال اللقاء، حرص الدكتور العربي على الاستماع إلى التحديات التي تواجه الطاقم التمريضي داخل المستشفى، مؤكدًا أن دور التمريض يمثل العمود الفقري للمنظومة العلاجية، وأن تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات الإدارية والمهنية يقع على رأس أولويات مديرية الصحة.

كما شدد وكيل الوزارة على أهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المضنية التي يبذلها التمريض في مختلف الأقسام.

جولة تفقدية للأقسام الجديدة

وعقب الاجتماع، قام الدكتور العربي بجولة ميدانية داخل المستشفى، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية في القسم الفندقي وقسم القسطرة القلبية.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية حتى تكون الأقسام الجديدة جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة.

يأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة لتطوير المستشفيات الحكومية بالبحر الأحمر، وتوفير مناخ عمل داعم ومحفز للكوادر الطبية والتمريضية، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بمواطني المحافظة وزائريها.