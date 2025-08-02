زيارة مفاجئة من وكيل "صحة البحر الأحمر" لمستشفى الغردقة العام.. إشادة بالأداء

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في إطار خطة المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية،زيارة مفاجئة مساء اليوم إلى مستشفى الغردقة العام، لتفقد سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بصحبة الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد النمر، نائب مدير المستشفى.

وتضمنت الجولة المرور على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والصيدليات، حيث تم فحص توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتوصية بسرعة توفير أية نواقص تم رصدها. كما تابع وكيل الوزارة كفاءة عمل الأجهزة الطبية داخل قسم العناية المركزة، وراجع سجلات الصيانة الدورية الخاصة بها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والصحية لضمان سلامة المرضى.

كما شملت الزيارة تقييم تطبيق معايير مكافحة العدوى في مختلف أقسام المستشفى، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على بيئة صحية آمنة للمرضى والطاقم الطبي على حد سواء.

وفي ختام الجولة، أعرب الدكتور إسماعيل العربي عن رضاه تجاه ما لمسه من تحسن ملحوظ في مستوى النظافة العامة داخل المستشفى، والتزام الأطباء وتواجدهم الكامل خلال النوبتجيات، مؤكدًا أنهم يقومون بأداء مهامهم على أكمل وجه.

وأكد العربي أن هذه الزيارة تأتي ضمن سياسة المتابعة المستمرة التي تنتهجها مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، بهدف ضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءتها، وتعزيز الانضباط داخل المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.