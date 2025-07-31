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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل إنقاذ 40 سائحًا بعد تعطل مركب سياحي بالغردقة دون إصابات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الأحمر، في بيان رسمي اليوم، الخميس، عن نجاح عملية إنقاذ 40 سائحًا من جنسيات مختلفة كانوا على متن مركب سياحي يُدعى "روميل"، بعد تعرضه لعطل مفاجئ على بُعد نحو كيلومترين من مرسى فندق السمكة بمدينة الغردقة.

وجاءت الاستجابة العاجلة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي وجّه على الفور برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل السريع مع الموقف، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة جميع الركاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ودفعت مديرية الصحة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لأي طارئ، حيث تم إنقاذ 36 سائحًا في المرحلة الأولى دون تسجيل أية إصابات، ثم استُكملت عملية الإنقاذ حتى عودة جميع الركاب بسلام.

وأكد البيان أن عملية السحب الفني للمركب تمت بنجاح، وعادت سيارات الإسعاف إلى مواقعها بعد الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية لجميع السياح.

وأوضحت المحافظة أن الواقعة كانت نتيجة لعطل فني مفاجئ، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون أن يمثل تهديدًا لحياة الركاب، مشيدة بيقظة الأجهزة التنفيذية وسرعة استجابتها في تأمين الزائرين.

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر إنقاذ 40 سائح مدينة الغردقة

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