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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اضمن شغلك وأنت في الكلية.. جامعة الغردقة: 90% من الطلاب يعملون أثناء دراستهم

جامعة الغردقة
جامعة الغردقة
محمد البدوي

أكد الدكتور محفوظ عبد الستار الفضل رئيس جامعة الغردقة أن الكليات التي تم التفكير فيها أثناء فترة إنشاء الجامعة عام 2018 ترتبط ارتباطا وثيقا ببيئة البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر من الناحية اللوجيستية والخدمات التعليمية والبيئة السياحية والتعليمية.

اللغات الأكثر شيوعا 

وأضاف رئيس جامعة الغردقة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «المحور» أن القطاع الرئيسي في البحر الأحمر هو السياحة، فكان التفكير في البدء بكلية الألسن تخدم اللغات الأكثر شيوعا بين السائحين في محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى كلية السياحة والفنادق.

وأشار إلى أن كلية الألسن بها 4 أقسام، أولهما الألماني والروسي والإيطالي ثم اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى كلية السياحة والفنادق.

وأكد أن تلك الكليات تخدم البيئة، والتي تخرج طالب مؤهلا لسوق العمل، لافتا إلى أن نسبة العاملين بالسوق أثناء دراستهم بالجامعة بكليات الألسن والسياحة والفنادق تتعدى الـ90%.

جامعة الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر الخدمات التعليمية كلية الألسن

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