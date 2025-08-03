رئيس مدينة الغردقة يشدد على تسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح

عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي اللجنة الفنية المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل وسير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الطلبات المقدمة التي لا تزال قيد الإجراء، إلى جانب مراجعة الإحصائيات الخاصة بعدد الطلبات والمبالغ المحصلة حتى الآن على مستوى المدينة

وناقش رئيس مدينة الغردقة عددًا من المقترحات العملية التي من شأنها التغلب على المعوقات الفنية والإدارية والهندسية التي قد تعيق تقدم العمل.

وأكد رئيس المدينة على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة تسهم في تسريع وتيرة التعامل مع طلبات المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والتيسير على الأهالي الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وشدد اللواء حماية على أن ملف التصالح يعد من أولويات الدولة في المرحلة الحالية، نظرًا لدوره الكبير في تحقيق الاستقرار والتنظيم العمراني، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية لأداء اللجنة الفنية أمر ضروري لضمان كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة.

وأشار إلى أن مدينة الغردقة تشهد إقبالًا متزايدًا على التصالح، ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات في أسرع وقت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.