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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السينمائيين تعلن نتائج مسابقة السيناريو بالتعاون مع مهرجان الغردقة لسينما الشباب

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة
أحمد إبراهيم

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن الانتهاء من المراحل الأولى لتصفيات السيناريوهات الخاصة بـ"منصة السينمائيين" والتي وصل عددها إلى 664 سيناريو، حيث تم تصفيتها على يد فريق عمل من المتخصصين، وأنه جارٍ الآن مخاطبة شركات الإنتاج، والمنصات المصرية والعربية، لوضع آليات التعاون وتنفيذ ما سيتم الاستقرار عليه من قبل لجان تحكيم من كبار السينمائيين وكتاب السيناريو، حيث مرت التصفية بمراحل عدة وبخطة تهدف إلى تنشيط صناعة السينما المصرية بأعمال روعي فيها الجودة.

النتائج النهائية 

كما كشفت نقابة السينمائيين عن أن النتائج النهائية والتي ستتسلمها النقابة خلال أيام من لجان التحكيم، سيتم الكشف عنها في حفل كبير خلال الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي ستقام في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن جوائز السيناريوهات الفائزة، وبحضور كبار النجوم والسينمائيين والأسماء الفائزة من أصحاب السيناريوهات.

وقد أكد المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين أن الهدف من تلك المنصة هو دعم أصحاب السيناريوهات من الموهوبين ومن ليس لهم وسائل تواصل مع المنتجين، ومن ثم ستكون النقابة هي لسان حال كل الموهوبين في مصر من المبدعين.

وبهذا الصدد تعلن نقابة المهن السينمائية عن مفاجأة كبرى للمبدعين والموهوبين في مجالات الكتابة، إذ قررت فتح الباب أمامهم لتقديم أفكار سواء قصة أو فكرة أو معالجة سينمائية تصلح للتطوير من كل مدن مصر، حيث تهيب بكل من لديه نص يصلح لعمل سينمائي أن يتقدم به عبر الإيميلات التي سيتم إرفاقها في بيان يصدر خلال أيام، وستكون مجانًا ودون أي مقابل، مع التنويه على أن تكون كل الأفكار والقصص والمعالجات موثقة ومثبتة بحقوق الملكية الفكرية.

مهرجان الغردقة نقابة السينمائيين مسابقة مهرجان الغردقة أفلام مهرجان الغردقة

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