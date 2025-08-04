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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد النبوي مع ريدلي سكوت: دايمًا حلو الكلام عن السينما

خالد النبوي
خالد النبوي
أحمد إبراهيم

نشر الفنان خالد النبوي، صورة مع المخرج العالمي ريدلى سكوت، والذى تعاون معه فى أحد الأفلام تحت عنوان Kingdom of Heaven. 

خالد النبوي

وعلق خالد النبوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا : دايمًا حلو الكلام عن السينما مع الملهم الكبير ريدلي سكوت.. من مملكة الجنة وإلى الآن. 

خالد النبوي بحفل توقيع كتاب الدكتور مجدي يعقوب 

من ناحية أخرى، شارك الفنان خالد النبوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صورًا تجمعه بـالدكتور مجدي يعقوب، والذي التُقطت خلال حفل توقيع كتاب الأخير.

وعبر النبوي ، عن سعادته بهذه المناسبة، حيث كتب معلقًا على الصور: "لحظة حلوة في الحياة كان لي شرف حضور توقيع كتاب الدكتور مجدي يعقوب".

وكشف الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب ، عن تفاصيل خاصة بحياته الأسرية وعلاقته بأبنائه، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "بداية"، الذي يُعرض عبر قناة الحياة. 

وأوضح أن لديه ثلاثة أبناء، كل منهم اختار مسارًا مميزًا في حياته العملية، حيث يعمل أندرو، الابن الأكبر، طيارًا، وليسا، ابنته الوسطى، تعمل في جمعية خيرية لمساعدة الأطفال، خاصة في إفريقيا، حيث تجمع بين العمل الميداني وخدمة المجتمع، وصوفي، الابنة الصغرى، أصبحت أستاذة في أمراض المناطق الحارة وتتنقل بين فيتنام وأكسفورد في عملها الأكاديمي.

وقال يعقوب بفخر: “أنا فخور بأبنائي وبحبهم للعطاء وخدمة المجتمع، كما أنني أحب كل الأطفال في العالم.”

ذكريات الأبوة وتعويض الوقت المفقود

بلمسة من الحنين، تحدث يعقوب عن التحديات التي واجهها كأب بسبب انشغاله في العمل الطبي والأبحاث، مما جعله غير قادر على قضاء الكثير من الوقت مع أبنائه خلال طفولتهم، "عندما كان أطفالي صغارًا، لم أستطع قضاء وقت كافٍ معهم بسبب انشغالي في المستشفى وإجراء الأبحاث.

 ولكن الآن، أحاول تعويض ذلك بقضاء وقت أكبر معهم في الإجازات، وأستمتع أيضًا بوجود أحفادي."

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