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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. اللحظات الأخيرة بحياة فتحية طنطاوي

فتحية طنطاوى
فتحية طنطاوى
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة فتحية طنطاوي، التي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات.

واتجهت فتحية طنطاوي، التي توفيت عام 2021 للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام.

وبلغ رصيدها الفني لما يقرب من 140 عملًا فنيًا، وكان آخر أعمالها مسلسل أبو جبل للفنان مصطفى شعبان.

وجسدت فتحية طنطاوي، عددا من أبرز الأدوار، من بينها: “بائعة الطرشي" في فيلم ديل السمكة عام 2003، و”أم عبد الحكم" في فيلم الطوق والأسورة عام 1986، و"أم العريس سعيد" في فيلم دم الغزال عام 2005.

وأبرز الأعمال التي شاركت فيها فتحية طنطاوي، هي مسرحية “انتهى الدرس يا غبي” للفنان محمد صبحي عام 1975، ومسلسل “البخيل وأنا” للفنان فريد شوقي عام 1990، و"عباس الأبيض" في اليوم الأسود للفنان يحيى الفخراني عام 2004.

اللحظات الأخيرة فى حياة فتحية طنطاوي

كشف الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدته الفنانة فتحية طنطاوي - التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس.

وكتب ابن الفنانة فتحية طنطاوي منشورًا له عبر حسابه على فيسبوك، يكشف فيه اللحظات الأخيرة في حياة والدته بعد دخولها العناية المركزة وهي تنازع الموت قبل ساعات من وفاتها، إذ قال الابن: «بالله عليكم أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء لأنها بين إيد أرحم الراحمين في العناية المركزة ..أرجوكم الدعاء».

وكانت الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي، أصيبت بجلطة في القلب، نُقلت على إثرها لأحد المستشفيات وتم وضعها داخل العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وفاة فتحية طنطاوي

أعلن الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد، وفاة والدته - الفنانة فتحية طنطاوي - وذلك يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 - وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «انا لله وانا اليه راجعون ..رحلت من كنت اكرم بسببها .. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا اغلي الحبايب … امي في ذمة الله».

اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مؤاها الجنة.نسئلكم الدعاء للمرحومة باذن الله ولامواتنا جميعا».

وأكدت الخبر عازفة الفلوت دعاء صابر، إذ أعلنت وفاة خالتها، قائلة: «انا لله و انا اليه راجعون … توفت الي رحمة الله خالتي الحبيبة و الفنانة القديرة فتحية طنطاوي اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك و عطفك و ثبتها عند السؤال و اجعل مثواها الجنة».

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