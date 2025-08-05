أمل عمار: 1500 متابعة من "القومي للمرأة" لرصد المشاركة النسائية بلجان الانتخابات

قالت أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أطلق خطة متابعة ميدانية شاملة بالتزامن مع انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم نشر 1500 متابعة ميدانية في مختلف لجان الجمهورية لرصد مشاركة السيدات وتقديم تقارير مباشرة حول سير العملية الانتخابية.

شبكة رصد ميدانية تشمل جميع المحافظات

وأكدت عمار مع الإعلامي مصطفي بكري أن المتابِعات يعملن من الميدان في الوقت الفعلي، حيث يرسلن صورًا وتقارير من داخل اللجان، توضح نسب الإقبال ومدى التفاعل، وهن على تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمجلس.

التوعية جزء أساسي من الخطة

وأوضحت أن دور المتابِعات لا يقتصر على الرصد فقط، بل يشمل أيضًا التوعية المباشرة للسيدات بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، خاصة في المناطق النائية والريفية.

كما أشارت إلى أن المجلس قام بحملات توعية مكثفة قبل أيام من التصويت، من خلال لقاءات ومبادرات في الشارع والمراكز المجتمعية.

المرأة حريصة على المشاركة دون انتظار مقابل

واختتمت عمار حديثها بالتأكيد على أن المرأة المصرية أثبتت في كل استحقاق وطني أنها عنصر وطني داعم بلا شروط، تشارك وتدعم وتنتخب بدافع الانتماء لا المصلحة، مؤكدة أن هذه الروح هي ما يدفع الوطن للأمام في كل مرة.