مجدي البدوي: المرأة المصرية أثبتت وعيًا وطنيًا فائقًا في انتخابات الشيوخ

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المشهد العام في انتخابات مجلس الشيوخ عكس صورة وطنية مشرفة، مؤكدًا أن المرأة المصرية تصدرت الصفوف أمام اللجان الانتخابية، وشاركت بكثافة لافتة منذ الساعات الأولى من فتح أبواب الاقتراع.

وأضاف البدوي - خلال تصريح له اليوم، أن متابعته الميدانية لأجواء الانتخابات في عدد من المحافظات، إلى جانب المتابعة اللحظية التي قامت بها غرفة العمليات المركزية التي أنشأتها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسته، كشفت عن إقبال كثيف من السيدات، وخاصة من العاملات وربات البيوت، وهو ما يعكس وعيًا سياسيًا عميقًا وشعورًا عاليًا بالمسؤولية تجاه الوطن.

وتابع: "الرهان على المرأة المصرية دائمًا رابح، فهي كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف في كل القضايا الوطنية، واليوم تؤكد مجددًا أنها شريك أساسي في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، من خلال مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية".

وأكد البدوي، أن اتحاد عمال مصر يثمن هذا الوعي المتنامي بين العاملات والقيادات النسائية في مواقع العمل، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته النقابيات في حث العاملات على النزول والمشاركة، ضمن مشهد ديمقراطي مشرف يُعبّر عن قوة الدولة المصرية ومتانة نسيجها المجتمعي.

وأشار إلى أن غرفة العمليات التابعة للنقابة العامة كانت على تواصل مستمر مع اللجان النقابية الفرعية، لتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين المشاركين في العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة التصويت، لا سيما للمشرفين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

واختتم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تصريحا بالتوجه بالتحية لكل امرأة مصرية أدلت بصوتها، وشاركت في هذا العرس الديمقراطي، وكانت نموذجًا مشرفًا في الانضباط والمسؤولية الوطنية.