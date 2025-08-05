إقبال كبير من المواطنين على التصويت في انتخابات «الشيوخ» ببني سويف

أكد محمد حفيظ، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من محافظة بني سويف، أن محافظة بني سويف شهدت استمرار الإقبال الكبير من المواطنين على لجان الاقتراع، في اليوم الثاني من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء من التنظيم والانضباط، موضحًا أن المشهد الانتخابي اتسم بالحيوية منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأشار «حفيظ»، خلال رسالة على الهواء، إلى أن الناخبين توافدوا من مختلف الفئات العمرية على اللجان، في مشهد يجسد وعي أهالي الصعيد بأهمية المشاركة السياسية وممارسة حقهم الدستوري، موضحًا أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن راحة الناخبين، من توفير مظلات للحماية من أشعة الشمس، وكراسٍ لذوي الهمم وكبار السن.

وتابع: «يبلغ عدد الناخبين بمحافظة بني سويف نحو 2 مليون و800 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 368 مقرًا انتخابيًا يضم 371 لجنة فرعية»، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف تتابع سير العملية الانتخابية أولًا بأول، إلى جانب غرف عمليات أخرى بالوحدات المحلية السبع، لرصد أي تطورات والتعامل الفوري مع الشكاوى».

وشدد على أن مديرية الصحة دفعت بعدد من القوافل التابعة للمبادرات الرئاسية، لإجراء الفحوصات الطبية للناخبين مجانًا أمام اللجان.



وقالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" إنه تواصل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عملها لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى داخل نحو 9 آلاف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وانطلقت أعمال الغرفة منذ التاسعة صباحًا، حيث عُقد في العاشرة مؤتمر صحفي تم خلاله استعراض مجريات العملية الانتخابية، والتي شهدت انتظامًا في فتح أغلب اللجان في موعدها، دون تسجيل معوقات مؤثرة على سير التصويت.

وأكدت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات أجرت لقاءات عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، وكذلك مسؤولي المتابعة في المحافظات الـ27، والذين أكدوا انتظام التصويت وتوافر جميع التجهيزات اللوجستية، كما أثنى القضاة المشرفون على اللجان على التطبيق الإلكتروني المخصص لهم، الذي سهّل عملية التواصل المباشر مع غرفة العمليات وتقديم الملاحظات الفورية، إضافة إلى الإشادة بتعاون الجهات التنفيذية في تذليل العقبات داخل مقار اللجان.

وشهدت الغرفة كذلك مداخلات من أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمراقبين الدوليين الميدانيين، الذين أبدوا ارتياحهم لسلاسة الإجراءات وتوافر التيسيرات للناخبين، وتستمر غرفة العمليات في تلقي الشكاوى على الخط الساخن 19826، وتتولى التنسيق مع اللجان لحلها بشكل فوري، كما أطلقت الهيئة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للناخبين معرفة مقر لجنتهم، ورقمهم في الكشوف، وكذلك قياس الكثافة داخل اللجان لتحديد الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم.