محافظ كفر الشيخ يتفقد سير الانتخابات بمدرسة أحمد زويل الثانوية .. صور

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025م.

وشملت جولة المحافظ تفقد المركز الانتخابي بمدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنين بمدينة دسوق، واطمأن على انتظام التصويت منذ فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا، وعلى جاهزية المقار وتوافر كافة التسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أشاد محافظ كفرالشيخ بحُسن التنظيم داخل اللجان، وتوفير بيئة انتخابية ميسرة، تضمن أداء الناخبين لواجبهم الوطني في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لهذا الاستحقاق منذ وقت مبكر.

وتابع، جرى تجهيز جميع المقار الانتخابية وتوفير وسائل الدعم والمساعدة اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان بيئة انتخابية منظمة تعكس وعي المواطنين وتمكّنهم من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الإقبال الكبير من المواطنين على صناديق الاقتراع يعكس وعيهم الوطني وحرصهم على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.