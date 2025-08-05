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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة العمليات.. محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام انتخابات مجلس الشيوخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انتظام وانضباط ملحوظين بجميع المراكز، مع تزايد إقبال المواطنين على التصويت في اليوم الثاني.

 وأشار إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحل أية معوقات فورًا، بما يكفل انتظام التصويت وضمان الشفافية والنزاهة.

ويشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية، ويشرف على العملية القضاة بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف وسيارات مجهزة بالقرب من مراكز الاقتراع للتعامل مع أية طوارئ صحية، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة بكثافة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب وطني ودستوري يعكس وعي الشعب المصري وإرادته في صياغة مستقبل الوطن، ودعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار.

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