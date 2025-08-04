المرأة تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ .. صور

شهدت لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم إقبالًا لافتًا من الفتيات والسيدات على الإدلاء بأصواتهن في هذا العُرس الانتخابي.

وأكدت غادة النحاس، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، المشاركة الإيجابية لـ «عظيمات مصر» وحرصهن على التوافد على اللجان الانتخابية للتصويت.

وأشارت، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا ورئيسيًا في كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، موضحة أن هذه المشاركة الفعالة تعكس حرصهن على التواجد الإيجابي في كافة الاستحقاقات.

في سياق متصل، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تواصل جهود المحافظة في تقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتوفير بيئة انتخابية منظمة تعكس وعي المواطنين وتمكّنهم من ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى مشاركة مليونين و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وسط تأمين شامل للمقار الانتخابية ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات التنفيذية.