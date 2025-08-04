الساعات الأخيرة.. تزايد الإقبال على لجان انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

شهدت لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ اليوم توافدًا للناخبين، خاصةً في القرى التي ينتمي إليها المرشحون، وذلك للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وتزايد الإقبال على اللجان في الساعات الأخيرة خاصة من كبار السن والفتيات والسيدات، وظهرت طوابير طويلة أمام عدد من اللجان منها لجنة مجمع مدارس هدى شعراوي بغرب مدينة كفر الشيخ.

نائب رئيس حزب المؤتمر يدلي بصوته في كفر الشيخ

وفي سياق متصل، أدلى الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ومرشح الحزب على القائمة الوطنية، بصوته في لجنة كفر المشارقة بمحافظة كفر الشيخ، وسط حشود من أهالي القرية ومؤيديه.

وأكد «غنيم» عقب الإدلاء بصوته أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه مستقبل مصر، معربًا عن ثقته في وعي الشعب المصري العظيم ومشاركته الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ 442 لجنة فرعية داخل 439 مركزًا انتخابيًا، بمشاركة مليونين و407 آلاف و571 ناخبًا.