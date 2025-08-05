انتخابات الشيوخ.. النائب علي أبو أحمد يدلي بصوته في كفر الشيخ

أدلى النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وأمين الفلاحين المركزي بحزب الشعب الجمهوري، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمسقط رأسه بلجنة الوحدة الصحية بقرية أبو أحمد، التابعة لمركز سيدي سالم.

وحرص النائب علي أحمد علي، على الخروج بمسيرة حاشدة إلى مقر لجنته الانتخابية وسط تفاعل إيجابي من أنصاره ومحبيه حاملين أعلام مصر، داعيًا أبناء قريته ومركزي سيدي سالم والرياض ومواطني كفر الشيخ بالمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم من أجل مستقبل أفضل لمصر.

غرفة عمليات لمتابعة انتظام الانتخابات

وفي سياق متصل، ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انتظام وانضباط ملحوظين بجميع المراكز، مع تزايد إقبال المواطنين على التصويت في اليوم الثاني.