تكليف محمد بسيوني مديرا للعلاقات العامة والإعلام بجامعة كفر الشيخ

أصدر رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتكليف محمد بسيوني دسوقي، مديرًا للعلاقات العامة والإعلام، في إطار حرص الجامعة على استمرارية الأداء المؤسسي، وتقديرًا للكفاءات الإدارية التي أثبتت جدارتها خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا القرار في إطار دعم وتعزيز منظومة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة كفر الشيخ، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز التواصل الفعال بين الجامعة والمجتمع، وتسهيل نقل المعلومات والأخبار الأكاديمية والبحثية، إضافةً إلى تعزيز التعاون مع مختلف وسائل الإعلام، والارتقاء بالصورة المؤسسية للجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ومن جهته، أعرب محمد بسيوني دسوقي، عن سعادته بتوليه مهام منصبه الجديد، مشيرًا إلى أن سيعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال العلاقات العامة والإعلام، بما يخدم أهداف جامعة كفر الشيخ ورسالتها التعليمية والمجتمعية.

ويُعد محمد بسيوني من الكفاءات الإدارية والإعلامية البارزة داخل الجامعة، حيث يتمتع بخبرة طويلة في مجال العلاقات العامة، وسبق له أن شغل عددًا من المواقع داخل الجامعة والتي أظهرت قدرته على التنظيم والتنسيق والمتابعة الإعلامية للأحداث والفعاليات المختلفة، فضلًا عن تمتعه بمهارات الاتصال والعمل الجماعي.