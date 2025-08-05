إقبال كثيف بلجان مدرسة محمد الفقي بأبو النمرس بانتخابات الشيوخ .. صور

شهدت لجان الاقتراع بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، توافد أعداد كبيرة من الناخبين للمشاركة في اليوم الثاني والأخير من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء انتخابية هادئة وتنظيم محكم داخل المقار الانتخابية.

وتصدرت مدرسة محمد الفقي مشهد الإقبال الجماهيري، حيث توافد المواطنون منذ الصباح الباكر على لجانها للإدلاء بأصواتهم، على أنغام الأغاني الوطنية التي أضفت طابعا احتفاليا على المشهد الانتخابي.

وشهدت اللجان اقبالا ملحوظا لمدرسة محمد الفقي منذ الساعة التاسعة صباحا، في مشهد يعكس ارتفاع نسبة الوعي السياسي لدى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم مستقبل الحياة التشريعية في البلاد.

كما شهد محيط اللجان انتشارا أمنيا مكثفا لتأمين العملية الانتخابية، وتطبيق التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للناخبين داخل المقار، مع استمرار المتابعة اللحظية من الغرف المركزية لرصد أي معوقات والعمل على حلها فورا.

انتخابات الشيوخ

وانطلقت عملية التصويت في الداخل أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في أكثر من 8 آلاف مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ويجرى التصويت وفق نظام مزدوج يجمع بين القوائم والفردي، حيث يتنافس 424 مرشحا على المقاعد الفردية، من بينهم 183 مستقلا و241 ينتمون لأحزاب سياسية، بينما تخوض القائمة الوطنية من أجل مصر السباق على نظام القوائم منفردة، في أربع دوائر رئيسية تغطي الجمهورية.

وتوزعت اللجان الفرعية على 8825 لجنة بمختلف المحافظات، بهدف تسهيل وصول الناخبين وتقليل الزحام، حيث جاءت محافظة الشرقية في المقدمة بعدد 844 لجنة، تلتها الدقهلية بـ723 لجنة، ثم الغربية بـ654 لجنة، فيما تم توزيع باقي اللجان بما يتناسب مع الكتلة التصويتية بكل محافظة.

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ استحقاقا دستوريا مهما، حيث يمثل المجلس الغرفة الثانية للتشريع، ويضطلع بدور محوري في مناقشة القوانين والسياسات العامة، بما يعزز مناخ المشاركة السياسية ويساهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.