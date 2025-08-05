عمليات الجبهة الوطنية تواصل انعقادها لليوم الثاني من التصويت في انتخابات الشيوخ

واصلت غرفة العمليات المركزية لحزب الجبهة الوطنية انعقادها لليوم الثاني على التوالي من التصويت بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، والتأكد من انتظام التصويت وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، مجريات التصويت منذ الصباح الباكر، واطّلع على تقارير اللجان الفرعية من خلال تواصله المباشر مع أمناء الحزب في المحافظات عبر تقنية "زووم"، للوقوف على المستجدات أولًا بأول وضمان سرعة التدخل حال وجود أي معوقات.



جاء ذلك بحضور النائب أحمد رسلان أمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، والنائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، ووجّه القصير خلال الاجتماع، بضرورة توفير جميع سبل الدعم والتيسير للناخبين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، لتشجيع المشاركة الفعالة وممارسة الحق الدستوري في أجواء من الانضباط والشفافية.



وأكد "رسلان" أن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي تجسد مشهدًا حضاريًا يليق بمكانة مصر أمام العالم، وتعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية، منوهًا إلى حرص الحزب على استكمال هذا المشهد بحضور فعّال يُجسد روح الانتماء ويُعزز دعائم الديمقراطية.

ويؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لإعادة رسم خارطة التمثيل السياسي والنيابي بما يلبي طموحات الشعب المصري، والتي يخوضها برؤية واضحة قائمة على تقديم كوادر مؤهلة وكفاءات تمثّل صوت المواطن تحت القبة، وتعمل بجدية في خدمة الوطن، بصورة واعية ومسؤولة.