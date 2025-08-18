قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان

الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين
الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين
البهى عمرو

رد الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، على سؤال خاص بالشائعات التي تروج من قبل جماعة الإخوان، وما يتردد بأن مصر لا تقدم مساعدات للمواطنين في غزة.

وأضاف أنه يعلم ما يجري على الأرض، وأنه يعلم الدور الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المسؤولين في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر تقدم الدعم الكامل للمواطنين في غزة، ونحيي مصر ونشكر الكبير والصغير على الدعم الكبير الذي يتم.

ولفت إلى أن مستقبل فلسطين معتمد على الجيران وبنسبة كبيرة على مصر، وطالب من الجميع بعد الاستماع لـ الأغراض الصغيرة التب تصدر من البعض.

وتابع رئيس وزراء فلسطين، إننا سنبذل كل ما هو ممكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي يجب وقفها فورا، وأن معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة الشعب الفلسطيني، ونرفض استمرار إسرائيل في منع شاحنات المساعدات لغزة، ونثمن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

من جهته، قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إننا مستعدون لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية، ولكن المشكلة تكون في العبور من الاتجاه الأخر من المعبر.

وأوضح وزير الخارجية، أن معبر رفح هو مخصص فقط لعبور الأفراد ولكن تم توسيعه من أجل دخول المساعدات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات تريد دخول غزة، وأن هناك 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة وأن تلك المعابر موقعه على اتفاقيات بشأن فتحها لإدخال المساعدات لغزة لكنها لا تفعل ذلك.

ولفت إلى أنه يطالب المجتمع الدولي للعمل بكل جدية لوقف الحرب في غزة، وحل المشكلات في القطاع.

