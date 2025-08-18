توقعات الأرصاد اليوم.. سحب تصل القاهرة وأمطار في عدة مناطق.. فيديو

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.



وقال الدكتور محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات، وأنه منذ بداية الأسبوع درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 35 درجة، وأن البلاد في الصباح تشهد تكون لبعض السحب، وأن تلك السحب تصل للقاهرة، وتلك السحب تعمل على تلطيف الأحوال الجوية.

ولفت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية وتحديا في مطروح والسلوم، وأن تلك الأمطار تكون ضعيفة وليست مؤثرة، وهناك تكون للسحب على حلايب وشلاتين.

وأشارت إلى أن حركة الملاحة مستقرة، والأمواج في المعدلات الطبيعية، ولكن البحر الأحمر يشهد ارتفاع في الأمواج تصل لـ 3 ونصف متر.