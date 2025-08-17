قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد
محمود محسن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الأحد، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب  الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر.

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد
واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.

 درجات الحرارة اليوم

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 العظمى و الصغرى

القاهرة 35 25

بورسعيد 31 27

الإسكندرية 31 23

مطروح 30 24

شلاتين 40 31

حلايب 37 31

أسوان 44 31

الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
 وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس انتهت الموجة شديدة الحرارة، ومعدلات درجات الحرارة الطبيعية عادت مرة أخري، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع يستمر الإنخفاض فى درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي على القاهرة الكبري صباحا تسجل بين 34 إلى 35 درجة مئوية، والأجواء صيفية، ولكن نسب الرطوبة مستمرة، وتتجاوز ال90 إلى 95% من السواحل المطلة على البحر المتوسط، ومن 80 إلى 85% للقاهرة الكبري والوجه البحري، وبالتالي نشعر بقيم درجات حرارة أعلي بمعدل من درجتين إلى أربع درجات.

وأشارت إلى أن طقس اليوم صيفي مستقر، حار رطب نهارا بالمحافظات الشمالية، شديد الحرارة فى محافظات الصعيد، والتي تسجل اليوم 43 و44 درجة جنوب الصعيد، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل هناك نسمات هواء معتدلة بشكل كبير، مع نشاط للرياح.

الأرصاد درجات الحرارة الصباح القاهرة

