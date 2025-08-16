قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد غدا الأحد 17 أغسطس، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود حالة الطقس حارة رطبة نهاراً على مختلف المناطق، بينما يكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق الرئيسية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا متوقع تكوّن شبورة مائية تبدأ من الرابعة فجراً وحتى الثامنة صباحاً على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يتطلب من السائقين توخي الحذر.

فرص أمطار على بعض المناطق

وأشارت الهيئة إلى أن التوقعات تشير إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة مثل أبو سمبل، حلايب، شلاتين، وسانت كاترين وذلك على فترات متقطعة، كما تتكون بعض السحب المنخفضة صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة جداً غير مؤثرة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق متفرقة مثل السلوم، مطروح، العلمين، والإسكندرية.

نشاط للرياح واضطراب بالملاحة

كما أوضحت التوقعات أن هناك نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء خلال الليل، لكنه قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد، جنوب سيناء، ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، مما يؤدي أحياناً إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة أن الملاحة البحرية ستشهد اضطراباً على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غداً

أعلنت الهيئة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 درجة – الصغرى 25 درجة

الإسكندرية: العظمى 31 درجة – الصغرى 23 درجة

مطروح: العظمى 30 درجة – الصغرى 24 درجة

سوهاج: العظمى 40 درجة – الصغرى 27 درجة

قنا: العظمى 44 درجة – الصغرى 29 درجة

أسوان: العظمى 44 درجة – الصغرى 31 درجة

