شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، مع فرص هطول أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب والشلاتين وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه (1.75 - 2.25) متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (2 - 3.5) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 25

6 أكتوبر 37 25

بنهــــا 35 26

دمنهور 34 25

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 33 26

بورسعيد 32 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 26

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 26

نخل 36 17

كاترين 33 16

الطور 35 28

طابا 35 27

شرم الشيخ 41 32

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 37 24

رأس غارب 39 30

الغردقة 38 31

سفاجا 39 33

مرسى علم 40 34

الشلاتين 39 32

حلايب 36 30

أبو رماد 37 31

رأس حدربة 38 31

الفيوم 37 26

بني سويف 37 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 27

سوهاج 43 31

قنا 45 32

الأقصر 47 33

أسوان 47 34

الوادي الجديد 42 31

أبوسمبل 45 35

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية كالآتي:

 

العظمى الصغرى
مكة 40 31

المدينة 47 33

الرياض 44 31

المنامة 41 34

أبوظبى 45 36

الدوحة 41 34

الكويت 44 31

دمشق 38 18

بيروت 31 28

عمان 33 20

القدس 31 21

غزة 31 25

بغداد 47 28

مسقط 32 29

صنعاء 26 16

الخرطوم 37 26

طرابلس 31 24

تونس 34 24

الجزائر 30 21

الرباط 32 22

نواكشوط 31 25

