انفراجة مرتقبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن الطقس في هذا الموعد

شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة اجتاحت كافة أنحاء الجمهورية، حيث سجلت درجات الحرارة أرقامًا قياسية لم يُشهد لها مثيل في صيف 2025. هذه الموجة الحارة أثارت قلق المواطنين وخلفت تأثيرات ملموسة على الحياة اليومية، خاصة في محافظات الجنوب التي وصلت فيها الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في الظل.

ومع اشتداد الموجة، بدأت هيئة الأرصاد الجوية في إصدار بيانات دورية تشير إلى اقتراب انكسار هذا الطقس شديد الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية، في بشرى انتظرها الجميع بفارغ الصبر.

درجات حرارة قياسية تضرب البلاد

في ذروة الموجة الحارة، يوم الخميس الماضي، سجلت درجات الحرارة في جنوب الصعيد مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 47 درجة مئوية في أسوان، و45 درجة في قنا، و43 درجة في سوهاج، وهي أرقام تُسجل لأول مرة خلال صيف 2025.

ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، تجاوزت درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بما لا يقل عن 6 إلى 8 درجات، وهو ما تسبب في مضاعفة الإحساس بالحرارة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

انكسار الموجة وعودة الأجواء المعتدلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة شديدة الحرارة بدأت في الانكسار اعتبارًا من اليوم السبت 16 أغسطس 2025، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتعود تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية.



ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

في السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 35 إلى 36 درجة، بينما تتراوح في جنوب البلاد ما بين 37 إلى 46 درجة.

ورغم استمرار الأجواء الحارة، فإن الانخفاض الملحوظ في الحرارة مصحوب بنشاط للرياح يعمل على تلطيف الأجواء، لا سيما ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى.

توقعات الطقس من السبت 16 أغسطس حتى الأربعاء 20 أغسطس

السبت 16 أغسطس:

تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في وسط وجنوب سيناء والصحراء الغربية.

الأحد 17 أغسطس:

تستمر الشبورة المائية والأمطار الخفيفة الرعدية على نفس المناطق.

وتبقى الرياح نشطة ليلًا، مما يساعد على تلطيف الطقس، لكنها قد تكون مثيرة للأتربة في بعض المناطق الجنوبية.

من الاثنين 18 أغسطس إلى الأربعاء 20 أغسطس:

تشهد البلاد طقسًا أكثر استقرارًا مع استمرار نشاط الرياح خلال ساعات الليل، مما يساهم في تحسن نسبي في الأجواء.

كتلة هوائية معتدلة قادمة من البحر المتوسط

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك كتلة هوائية معتدلة بدأت في التأثير على البلاد قادمة من البحر المتوسط، وهو ما ساعد على كسر حدة الموجة الحارة وعودة الأجواء إلى طبيعتها.

وأكدت أن درجات الحرارة المحسوسة ستظل مرتفعة نسبيًا نتيجة استمرار نسب الرطوبة العالية، التي تصل إلى نحو 95% على السواحل الشمالية، و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

اضطرابات بحرية وتحذيرات للملاحة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 إلى 60 كم/س، ويرتفع مستوى الأمواج إلى ما بين 2 إلى 3.5 متر، مما قد يؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 16 أغسطس:

في القاهرة، تبلغ العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة.

في الإسكندرية، العظمى 31 درجة، والصغرى 24 درجة.

في مرسى مطروح، تسجل العظمى 30 درجة، والصغرى 24 درجة.

أما في محافظات الصعيد، فتبلغ العظمى في سوهاج 43 درجة، وفي قنا 45 درجة، وفي أسوان 47 درجة، مع درجات صغرى تتراوح بين 31 إلى 34 درجة.

بشرى سارة من الأرصاد: لا تكرار للموجة الحارة قبل نهاية أغسطس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد لن تتكرر حتى نهاية شهر أغسطس.



ورغم توقع ارتفاع الحرارة في بعض الأيام، إلا أن الأجواء ستظل أفضل بكثير من الأسبوع الماضي، ما يمثل انفراجة ملحوظة في ظل ذروة فصل الصيف.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية على بعض المناطق من أقصى الجنوب، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال في بعض الأوقات، مع استمرار تحذيرات الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.