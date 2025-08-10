طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد منذ أمس السبت ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع ملحوظ في الحرارة ونسب الرطوبة.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن القاهرة الكبرى سجلت أمس 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل اليوم الأحد38 درجة مئوية في الظل، مع إحساس فعلي بالحرارة يتراوح بين 40 و41 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة بما يعادل 2–4 درجات فوق القيم المقاسة.

وأضافت أن ذروة الموجة الحارة ستصل يومي الأربعاء والخميس، حيث تتجاوز درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، لتصل المحسوسة إلى 42–43 درجة، فيما تسجل محافظات الصعيد 46 درجة مئوية في الظل، مع إحساس قد يبلغ 47 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الموجة ستستمر حتى الجمعة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من السبت لتسجل 37 درجة مئوية، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل، الأحد والإثنين.