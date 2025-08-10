الحرارة تتجاوز الـ41 وسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل تعرض البلاد لموجة طقس حارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن قيم درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بشكل تدريجي، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، بداية من الأمس.

ولفتت إلى أن هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس، وعليه درجات الحرارة ترتفع لتسجل اليوم 38 درجة.

واسترسلت: درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبري تصل إلى 41 درجة، مع وجود نسب الرطوبة المرتفعة.

وحذرت من أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة رطبة، خلال الأيام القادمة، متابعة: الأجواء ليلا ستكون مائلة للحرارة رطبة مع هدوء لنسب الرياح.

ونوهت بوجود فرص لتساقط امطار صيفية خفيفة قد تكون رعدية على وسط وجنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، مشددة على أن ذروة الموجة ستكون يومي الأربعاء والخميس ومستمرة حتى يوم الجمعة.