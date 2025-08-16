قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً

منار عبد العظيم

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت بالفعل في الشعور بانكسار الموجة شديدة الحرارة التي أثّرت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم، السبت 16 أغسطس 2025.

وقالت “غانم”، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: "نشهد اليوم تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث يصبح الطقس حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يميل للحرارة ليلًا مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة".

شبورة مائية وأمطار خفيفة محتملة

وحذّرت “غانم” من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد مثل أسوان، أبو سمبل، حلايب، وشلاتين.

نشاط رياح وتلطيف للأجواء

وأوضحت “غانم” أن نشاط الرياح مستمر على أغلب المناطق، ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، ويقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، التي لا تزال مرتفعة رغم الانخفاض النسبي في درجات الحرارة.

البحرين الأحمر والمتوسط.. اعتدال وتحذير للمصطافين

وفيما يخص حالة البحرين، أكدت “غانم” أن البحر المتوسط يشهد حالة معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.75 و2.25 متر، ووجود نشاط للرياح السطحية الشمالية الغربية.

أما البحر الأحمر، فحالته معتدلة إلى مضطربة، ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج فيه من 2 إلى 3.5 متر، ما قد يُشكل خطورة نسبيّة على أنشطة الملاحة والصيد.

درجات الحرارة تسجّل تراجعًا نسبيًا

ورغم الانخفاض التدريجي، تظل درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق، إذ سجلت القاهرة 36 درجة مئوية للعظمى، و47 درجة في كل من الأقصر وأسوان، بينما انخفضت في المدن الساحلية مثل الإسكندرية إلى 31 درجة.

حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

