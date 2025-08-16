انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه وفقا لتوقعات الهيئة العامة للارصاد الجوية تنكسر اليوم الموجة شديدة الحرارة وانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة بدأت في الإنكسار بعد ارتفاع واضح شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، متابعة: التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية اختلفت عن الأيام الماضية.

ولفتت إلى أن هناك تراجع في قيم درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت، لتصل درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى إلى 35 أو 36 درجة.

وشددت على أن الأجواء ستكون حارة رطبة، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة، متابعة: الأيام القليلة ستشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونوهت بوجود نشاط للرياح ليلا، سيعمل على تلطيف الأجواء، متابعة: الرياح قد تكون محملة بالأتربة على المحافظات الجنوبية.

وحذرت من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ولكن البحر المتوسط معتدل، ونحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة