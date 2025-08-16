احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني من أن استخدام المروحة الكهربائية في درجات الحرارة المرتفعة، خاصة مع الجفاف، قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة.

مخاطر تشغيل المروحة خلال الطقس الحار

ووفقًا للبحث المنشور في مجلة طب الطوارئ، خضع 20 مشاركًا لاختبارات في غرفة مناخية بدرجة حرارة 39.2° مئوية ورطوبة 49%.

وقد أُجريت التجارب خلال أربع جلسات منفصلة، ونتج عنها جلستان في حالة ترطيب كافٍ، وجلسـتان مع تجنب السوائل والأطعمة الغنية بالماء لمدة 24 ساعة قبل التجربة، وفقا لما نشر في مجلة Emergency Medicine.

مخاطر تشغيل المروحة خلال الطقس الحار

أبرز نتائج الدراسة

وكشفت نتائج الدراسة، أن استخدام المروحة في حالة الجفاف يزيد من إجهاد القلب بشكل ملحوظ.

وأضاف الباحثون، إلى أن المروحة رفعت معدل فقدان العرق بنسبة تصل إلى 60%، ما قد يفاقم الجفاف.

ووجد الباحثون، أن ارتفاع حرارة الهواء قد يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم أسرع مما يمكن أن يبرده التعرق.

مخاطر تشغيل المروحة خلال الطقس الحار

وتابع الباحثون، أن المروحة قد تكون مفيدة في درجات حرارة أقل من 40° مئوية مع ترطيب جيد، لكنها قد تصبح خطيرة في الظروف الأشد حرارة.

وأكد الدكتور كونور جراهام، قائد الدراسة، أن كثيرًا من ضحايا موجات الحر لا يملكون مكيفات هواء ويعتمدون على المراوح، لكن في الظروف الحارة جدًا مع الجفاف، يُنصح بإيقاف تشغيل المروحة لتجنب تفاقم الإجهاد الحراري.