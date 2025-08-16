موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

شهدت مصر خلال الأسبوع الماضي موجة حر غير مسبوقة اجتاحت كافة أنحاء الجمهورية، حيث سجلت درجات الحرارة أرقامًا قياسية لم يُشهد لها مثيل في صيف 2025. هذه الموجة الحارة أثارت قلق المواطنين وخلفت تأثيرات ملموسة على الحياة اليومية، خاصة في محافظات الجنوب التي وصلت فيها الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في الظل.

ومع اشتداد الموجة، قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تفاصيل حيث بدأت هيئة الأرصاد الجوية في إصدار بيانات دورية تشير إلى اقتراب انكسار هذا الطقس شديد الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية، في بشرى انتظرها الجميع بفارغ الصبر.

في ذروة الموجة الحارة، يوم الخميس الماضي، سجلت درجات الحرارة في جنوب الصعيد مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت 47 درجة مئوية في أسوان، و45 درجة في قنا، و43 درجة في سوهاج، وهي أرقام تُسجل لأول مرة خلال صيف 2025.

ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، تجاوزت درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام بما لا يقل عن 6 إلى 8 درجات، وهو ما تسبب في مضاعفة الإحساس بالحرارة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.