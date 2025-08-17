الصين تجدد التحذيرات من عواصف وسيول جبلية مع استمرار الأمطار الغزيرة

جددت السلطات الصينية، السبت، تحذيراتها الجوية من موجات الطقس العاصف وما قد ينجم عنها من سيول جبلية وكوارث جيولوجية في عدد من المقاطعات، في ظل استمرار هطول أمطار غزيرة على مساحات واسعة من البلاد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، أنه تم رفع إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف المطيرة، متوقعًا استمرار تساقط الأمطار الكثيفة اليوم وغدًا على مقاطعات جيلين، لياونينج، شاندونغ، خبي، خنان، سيتشوان، قوانغدونغ، قوانغشي وهاينان.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية إنذارًا باللون الأصفر لاحتمال تشكل السيول الجبلية، خصوصًا في بعض مناطق شاندونغ وهاينان.

كما نبهت وزارة الموارد الطبيعية إلى مخاطر جيولوجية محتملة في أجزاء من خبي، شانشي، شاندونغ، يوننان وشنشي.

وبالتوازي، أعلنت هيئة الأرصاد في ساعات المساء عن خفض مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث المرتبطة بالأمطار الغزيرة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة، مع التأكيد على مواصلة مراقبة التطورات الجوية عن كثب.

ويعتمد نظام التحذير من الأحوال الجوية في الصين على أربعة مستويات مرمّزة بالألوان، يبدأ من الأحمر كأعلى درجة خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق. أما آلية الاستجابة الطارئة فتتكون من أربع درجات أيضًا، يمثل المستوى الأول أقصى درجات الاستعداد.

ويأتي تشديد التحذيرات في وقت تواجه فيه الصين تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية التي أدت إلى تقلبات حادة في الطقس خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الفيضانات والانهيارات الأرضية تهديدًا موسميًا متكرراً يربك السلطات المحلية ويضغط على البنى التحتية.

كما شددت الحكومة المركزية على ضرورة رفع جاهزية فرق الإنقاذ وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المحلية والوزارات المعنية، مؤكدة أن حماية الأرواح وتقليل الخسائر الاقتصادية أولوية قصوى، خاصة مع توقع استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الأسابيع المقبلة.