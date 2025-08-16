الصين تحذر الشركات الأجنبية من أكبر ضرر.. تخزين المعادن النادرة

حذرت الصين الشركات الأجنبية من تخزين كميات كبيرة من المعادن النادرة في ظل حربها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن بكين أبلغت الشركات الأجنبية بأنها لن تسمح ببناء مخزونات ضخمة من المعادن النادرة أو المنتجات المشتقة مثل المغناطيسات المستخدمة في المحركات الكهربائية، ملوّحة بإمكانية فرض قيود أشد على الإمدادات.

وأضافت المصادر أن السلطات الصينية تعمدت الحد من كميات التصدير المُعتمدة، في خطوة تعكس تصميمها على الإبقاء على نفوذها في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتُعد الصين اللاعب المهيمن على هذه الصناعة، إذ تعالج نحو 90% من الإمدادات العالمية وتنتج 94% من المغناطيسات الدائمة، وقد استغلت هذه السيطرة كورقة تفاوضية في نزاعها التجاري مع واشنطن.

وكانت بكين قد أدرجت في أبريل الماضي، 7 فئات من المعادن النادرة ومنتجاتها على قائمة مراقبة الصادرات، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما تسبب في نقص المعروض بعدة صناعات، وعلى رأسها السيارات.

ورغم اتفاق الولايات المتحدة والصين على تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا إضافيًا هذا الأسبوع، لا تزال ضوابط بكين على صادرات المعادن النادرة أحد الملفات الشائكة في المفاوضات.