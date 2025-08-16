تعطل طائرة إسرائيلية مسيرة في حي الرمال بمدينة غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، أن طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز سكاي لارك 3 هبطت اضطرارياً في حي الرمال بمدينة غزة إثر عطل فني.

وكانت قناة “كان” الإخبارية الإسرائيلية أول من أفاد بأن الطائرة سقطت أثناء قيام جيش الاحتلال بعمليات عسكرية داخل المدينة، وأضاف أنه استبعد احتمال وجود تسريبات استخباراتية بسبب عطل الطائرة.

تزن طائرة سكاي لارك، التي طورتها شركة إلبيت سيستمز الدفاعية الإسرائيلية، 40 كيلو جراماً، ويمكنها التحليق لمدة ست ساعات على ارتفاع يصل إلى 15 ألف قدم، وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت عقب هبوط الطائرة سكاناً من غزة يتفقدون الطائرة قبل نقلها إلى مكان مجهول.

يوم الجمعة، بدأ جنود من الفرقة 99 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عملياتهم في منطقة الزيتون، الواقعة على مشارف مدينة غزة، استعدادًا لخطط احتلال المدينة كجزء من استراتيجية إسرائيلية جديدة في القطاع.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجنود كانوا يعملون على تحديد مواقع المتفجرات، والقضاء على "الإرهابيين"، وتفكيك البنية التحتية "الإرهابية" فوق الأرض وتحتها.