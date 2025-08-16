بعد قمته مع بوتين.. ترامب يجري اتصالات مكثفة بالقادة الأوروبيين

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في ساعة مبكرة من صباح السبت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث إن القادة الأوروبيين أجروا مكالمة ثانية بعد ذلك لمناقشة الخطوات التالية في الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث إن ترامب تحدث لأكثر من ساعة مع زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفقًا للرئاسة الأوكرانية، تحدث ترامب أولًا مع زيلينسكي، ثم انضم إليه قادة أوروبيون آخرون. كما أكد البيت الأبيض إجراء المكالمة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه بعد القمة التي لم يتفق فيها ترامب وبوتين على مسار لإنهاء الحرب، عقد القادة الأوروبيون جلسة دبلوماسية هاتفية خاصة بهم لإطلاعهم على المحادثات.

كان هناك قلق بين القادة الأوروبيين بشأن تواصل ترامب مع بوتين.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، السبت، إن العالم أصبح مكانا أكثر أمانا بعد لقاء الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي.

كتب أوربان على فيسبوك: "لسنوات، شاهدنا أكبر قوتين نوويتين تُلغيان إطار تعاونهما، وتُرسلان رسائل لبعضهما البعض. انتهى الأمر الآن. العالم اليوم أكثر أمانًا مما كان عليه بالأمس".