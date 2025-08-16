مسيرات إسرائيلية تستهدف موقعين في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بأن طائرات إسرائيلة مسيرة استهدفت بالقنابل موقعين في بلدتي عيترون وكفركلا جنوبي لبنان.

وذكر موقع "النشرة" اللبناني أن "طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة ​كفركلا​".

وأشار إلى أنه في وقت سابق من صباح اليوم السبت استهدفت غارة اسرائيلية منطقة حفارة في ـطراف بلدة ​عيترون​ من جهة بلدة ​بليدا​.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​لبنان​ بشكل يومي، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في نوفمبر 2024.

وسقطت أمس الجمعة طائرة مسيرة إسرائيلية، على سطح مستشفى فى قضاء بلدة بنت جبيل، فى محافظة النبطية جنوب لبنان، مشيرة إلى أن عناصر من القوى الأمنية نقلت المسيرة من المكان إلى مركز عسكرى لبنانى.