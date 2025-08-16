مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أعلنت الجزائر الحداد الوطني لمدة يوم واحد بعد مقتل 18 شخصا وإصابة 23 آخرين إثر سقوط حافلتهم من جسر في مجرى واد المحمدية باتجاه حي الهواء الجميل، ببلدية ودائرة الحراش بالجزائر العاصمة.

الجزائر تدفع بـ25 سيارة إسعاف و16 غواصًا:

وقالت صحيفة البلاد الجزائرية أن السلطات دفعت بـ25 سيارة إسعاف و 16 غواصا و4 زوارق مطاطية.

الجزائر تعلن الحداد بعد حادث مقتل 18 شخصًا:

وفي السياق نفسه أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء الجمعة، عن قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بإعلان حداد وطني ليوم واحد، وتنكيس الأعلام الوطنية، ابتداءً من مساء أمس، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي وقع بوادي الحراش بالعاصمة.

وقدم الرئيس الجزائري، تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة لعائلات ضحايا الحادث وقال بيان الرئاسة "على إثر الكارثة التي وقعت اليوم بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطناً، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تضامنا مع عائلات الضحايا، حدادًا وطنيا ليوم واحد بدءًا، من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية".