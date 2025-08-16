قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر

مطارات كندا
مطارات كندا
ناصر السيد

أضرب طاقم الضيافة الجوية الكندي عن العمل في وقت مبكر من صباح السبت بعد تعثر محادثات العقد مع أكبر شركة طيران في البلاد، في خطوة قد تعطل خطط سفر أكثر من 100 ألف مسافر.

وأكدت النقابة، التي تمثل أكثر من 10 آلاف مضيف طيران في كندا، هذا الإضراب، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يتلقى المضيفون أجورهم حاليًا أثناء تحرك الطائرة، ويسعى الاتحاد أيضًا إلى الحصول على تعويض عن الوقت الذي يقضونه على الأرض بين الرحلات ومساعدة الركاب على الصعود.

وأعلنت شركة طيران كندا، ومقرها مونتريال، والتي من المتوقع أن تستجيب بسرعة بإغلاق أبوابها، أنها تتوقع إلغاء 500 رحلة بحلول نهاية يوم الجمعة خلال موسم السفر الصيفي المزدحم. وتوقعت أن يتأثر حوالي 100 ألف شخص يوم الجمعة وحده.

من المرجح أن ينظم مضيفو الطيران احتجاجًا يوم السبت في المطارات الكندية الرئيسية، حيث كان المسافرون يحاولون بالفعل الحصول على حجوزات جديدة في وقت سابق من الأسبوع، مع تقليص شركة الطيران لعملياتها تدريجيًا.

تنقل طيران كندا وشركتها منخفضة التكلفة "طيران كندا روج" عادةً حوالي 130 ألف مسافر يوميًا. 

تُعدّ شركة طيران كندا أيضًا الناقل الجوي الأجنبي صاحب أكبر عدد من الرحلات إلى الولايات المتحدة.

في حين حظي النزاع بدعم من المسافرين على وسائل التواصل الاجتماعي لمضيفات الطيران، حثّت الشركات الكندية، التي تعاني من نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، الحكومة الفيدرالية على فرض تحكيم ملزم من كلا الجانبين، مما سينهي الإضراب.

طلبت شركة طيران كندا من حكومة الأقلية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني إصدار أمر لكلا الجانبين باللجوء إلى التحكيم الملزم، على الرغم من أن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل المضيفات، عارض هذه الخطوة.

يمنح قانون العمل الكندي وزيرة العمل، باتي هاجدو، الحق في مطالبة مجلس العلاقات الصناعية في البلاد بفرض تحكيم ملزم حرصًا على حماية الاقتصاد.

وأفاد الاتحاد بأن شركة طيران كندا عرضت البدء في تعويض مضيفات الطيران عن بعض الأعمال غير المدفوعة الأجر حاليًا، ولكن بنسبة 50% فقط من أجرهن بالساعة.

عرضت شركة الطيران زيادةً بنسبة 38% في إجمالي أجور مضيفات الطيران على مدى أربع سنوات، مع زيادة بنسبة 25% في السنة الأولى، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه غير كافٍ.

إضراب المضيفين في مطارات كندا مطارات كندا طاقم الضيافة الجوية مضيف طيران في كندا مضيف طيران شركة طيران كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

ترشيحاتنا

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

بالصور

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

فورد
فورد
فورد

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

محركات هوندا
محركات هوندا
محركات هوندا

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد