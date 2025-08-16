إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر

أضرب طاقم الضيافة الجوية الكندي عن العمل في وقت مبكر من صباح السبت بعد تعثر محادثات العقد مع أكبر شركة طيران في البلاد، في خطوة قد تعطل خطط سفر أكثر من 100 ألف مسافر.

وأكدت النقابة، التي تمثل أكثر من 10 آلاف مضيف طيران في كندا، هذا الإضراب، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

يتلقى المضيفون أجورهم حاليًا أثناء تحرك الطائرة، ويسعى الاتحاد أيضًا إلى الحصول على تعويض عن الوقت الذي يقضونه على الأرض بين الرحلات ومساعدة الركاب على الصعود.

وأعلنت شركة طيران كندا، ومقرها مونتريال، والتي من المتوقع أن تستجيب بسرعة بإغلاق أبوابها، أنها تتوقع إلغاء 500 رحلة بحلول نهاية يوم الجمعة خلال موسم السفر الصيفي المزدحم. وتوقعت أن يتأثر حوالي 100 ألف شخص يوم الجمعة وحده.

من المرجح أن ينظم مضيفو الطيران احتجاجًا يوم السبت في المطارات الكندية الرئيسية، حيث كان المسافرون يحاولون بالفعل الحصول على حجوزات جديدة في وقت سابق من الأسبوع، مع تقليص شركة الطيران لعملياتها تدريجيًا.

تنقل طيران كندا وشركتها منخفضة التكلفة "طيران كندا روج" عادةً حوالي 130 ألف مسافر يوميًا.

تُعدّ شركة طيران كندا أيضًا الناقل الجوي الأجنبي صاحب أكبر عدد من الرحلات إلى الولايات المتحدة.

في حين حظي النزاع بدعم من المسافرين على وسائل التواصل الاجتماعي لمضيفات الطيران، حثّت الشركات الكندية، التي تعاني من نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، الحكومة الفيدرالية على فرض تحكيم ملزم من كلا الجانبين، مما سينهي الإضراب.

طلبت شركة طيران كندا من حكومة الأقلية الليبرالية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني إصدار أمر لكلا الجانبين باللجوء إلى التحكيم الملزم، على الرغم من أن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل المضيفات، عارض هذه الخطوة.

يمنح قانون العمل الكندي وزيرة العمل، باتي هاجدو، الحق في مطالبة مجلس العلاقات الصناعية في البلاد بفرض تحكيم ملزم حرصًا على حماية الاقتصاد.

وأفاد الاتحاد بأن شركة طيران كندا عرضت البدء في تعويض مضيفات الطيران عن بعض الأعمال غير المدفوعة الأجر حاليًا، ولكن بنسبة 50% فقط من أجرهن بالساعة.

عرضت شركة الطيران زيادةً بنسبة 38% في إجمالي أجور مضيفات الطيران على مدى أربع سنوات، مع زيادة بنسبة 25% في السنة الأولى، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه غير كافٍ.