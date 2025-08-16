قمة بوتين ترامب بـ ألاسكا.. حفاوة استقبال ونتائج في مهب الريح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن تشكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا نقطة انطلاق لحل الصراع في أوكرانيا وتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.



وذكر في مؤتمر صحفي مشترك، لم يواجه فيه الزعيمان أسئلة، "أتوقع أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها مرجعا، ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، بل واطلاق العنان لاستعادة العلاقات العملية والبراجماتية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف أن هناك "إمكانات هائلة" للبلدين للتعاون في مجالات تشمل الطاقة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء والقطب الشمالي، وقال إنه يعتقد أن مثل هذا التقدم يمكن أن يساعد في إنهاء حرب أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".

لم يحقق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أي تقدم بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الهامة يوم الجمعة، حيث أشارا إلى مجالات الاتفاق وإحياء الصداقة لكنهما لم يقدما أي فوز بشأن وقف إطلاق النار.

وبعد نهاية مفاجئة لثلاث ساعات من المحادثات، تبادل ترامب وبوتين كلمات دافئة لكنهما لم يقبلا أسئلة من الصحفيين - وهو أمر غير معتاد للغاية بالنسبة لرئيس أمريكي يفضل الظهور على وسائل الإعلام.

قال ترامب"لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكننا أحرزنا تقدمًا. لا اتفاق ".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر للغاية" وتم الاتفاق على "العديد من النقاط"، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل.

وقال ترامب دون الخوض في التفاصيل: "لم يتبق سوى عدد قليل جدًا، بعضه ليس بهذه الأهمية، وواحد ربما يكون الأكثر أهمية".

وتحدث بوتن أيضًا بشكل عام عن التعاون في مؤتمر صحفي مشترك استمر 12 دقيقة فقط.

وقال بوتن "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه الطريق للسلام في أوكرانيا".

وبينما كان ترامب يفكر في لقاء ثان، ابتسم بوتن وقال باللغة الإنجليزية: "المرة القادمة في موسكو".

وسارع عميل المخابرات السوفيتية السابق إلى الإطراء على ترامب، الذي أعرب عن إعجابه بالزعيم الروسي في الماضي.

وقال بوتن لترامب إنه يتفق معه على أن حرب أوكرانيا، التي أمر بها بوتن، لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسًا وليس جو بايدن.

قبل القمة، حذر ترامب من "عواقب وخيمة" إذا لم تقبل روسيا وقف إطلاق النار.

ولكن عندما سئل ترامب عن تلك العواقب خلال مقابلة مع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز بعد المحادثات، قال: "بسبب ما حدث أعتقد أنني لست مضطرًا للتفكير في ذلك الآن".



وقال ترامب في وقت سابق إنه سعى لعقد اجتماع ثلاثي مع زيلينسكي لكنه لم يعلن عن ذلك خلال القمة.

وقال ترامب إنه سيتشاور الآن مع زيلينسكي وكذلك مع حلف شمال الأطلسي، الذي أعرب عن قلقه بشأن تواصل الزعيم الأمريكي مع بوتين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بعد القمة: "الآن يتعين على الرئيس زيلينسكي إنجاز ذلك".

وحذر بوتن أوكرانيا والدول الأوروبية من "خلق أي عقبات" وعدم "محاولة تعطيل هذا التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات خلف الكواليس".

وصل الزعيمان بطائرتيهما الرئاسيتين وهبطا على مدرج قاعدة جوية، وسط تصفيق ترامب عندما ظهر بوتن.



حققت روسيا في الأيام الأخيرة مكاسب ميدانية يمكن أن تعزز موقف بوتن في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، على الرغم من أن أوكرانيا أعلنت أثناء تحليق بوتن في طائرته أنها استعادت عدة قرى.