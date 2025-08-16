قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
قمة بوتين ترامب بـ ألاسكا.. حفاوة استقبال ونتائج في مهب الريح

محمد على

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يأمل أن تشكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا نقطة انطلاق لحل الصراع في أوكرانيا وتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.


وذكر في مؤتمر صحفي مشترك، لم يواجه فيه الزعيمان أسئلة، "أتوقع أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها مرجعا، ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، بل واطلاق العنان لاستعادة العلاقات العملية والبراجماتية بين روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف أن هناك "إمكانات هائلة" للبلدين للتعاون في مجالات تشمل الطاقة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء والقطب الشمالي، وقال إنه يعتقد أن مثل هذا التقدم يمكن أن يساعد في إنهاء حرب أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".

لم يحقق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أي تقدم بشأن أوكرانيا خلال قمتهما الهامة يوم الجمعة، حيث أشارا إلى مجالات الاتفاق وإحياء الصداقة لكنهما لم يقدما أي فوز بشأن وقف إطلاق النار.

وبعد نهاية مفاجئة لثلاث ساعات من المحادثات، تبادل ترامب وبوتين كلمات دافئة لكنهما لم يقبلا أسئلة من الصحفيين - وهو أمر غير معتاد للغاية بالنسبة لرئيس أمريكي يفضل الظهور  على وسائل الإعلام.

قال ترامب"لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكننا أحرزنا تقدمًا. لا اتفاق ".

ووصف الاجتماع بأنه "مثمر للغاية" وتم الاتفاق على "العديد من النقاط"، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل.

وقال ترامب دون الخوض في التفاصيل: "لم يتبق سوى عدد قليل جدًا، بعضه ليس بهذه الأهمية، وواحد  ربما يكون الأكثر أهمية".

وتحدث بوتن أيضًا بشكل عام عن التعاون في مؤتمر صحفي مشترك استمر 12 دقيقة فقط.

وقال بوتن "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه الطريق للسلام في أوكرانيا".

وبينما كان ترامب يفكر في لقاء ثان، ابتسم بوتن وقال باللغة الإنجليزية: "المرة القادمة في موسكو".

وسارع عميل المخابرات السوفيتية السابق إلى الإطراء على ترامب، الذي أعرب عن إعجابه بالزعيم الروسي في الماضي.

وقال بوتن لترامب إنه يتفق معه على أن حرب أوكرانيا، التي أمر بها بوتن، لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسًا وليس جو بايدن.

قبل القمة، حذر ترامب من "عواقب وخيمة" إذا لم تقبل روسيا وقف إطلاق النار.

ولكن عندما سئل ترامب عن تلك العواقب خلال مقابلة مع شون هانيتي على قناة فوكس نيوز بعد المحادثات، قال: "بسبب ما حدث أعتقد أنني لست مضطرًا للتفكير في ذلك الآن".


وقال ترامب في وقت سابق إنه سعى لعقد اجتماع ثلاثي مع زيلينسكي لكنه لم يعلن عن ذلك خلال القمة.

وقال ترامب إنه سيتشاور الآن مع زيلينسكي وكذلك مع  حلف شمال الأطلسي، الذي أعرب عن قلقه بشأن تواصل الزعيم الأمريكي مع بوتين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بعد القمة: "الآن يتعين على الرئيس زيلينسكي إنجاز ذلك".

وحذر بوتن أوكرانيا والدول الأوروبية من "خلق أي عقبات" وعدم "محاولة تعطيل هذا التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات خلف الكواليس".

وصل الزعيمان بطائرتيهما الرئاسيتين وهبطا على مدرج قاعدة جوية، وسط تصفيق ترامب عندما ظهر بوتن.


حققت روسيا في الأيام الأخيرة مكاسب ميدانية يمكن أن تعزز موقف بوتن في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، على الرغم من أن أوكرانيا أعلنت أثناء تحليق بوتن في طائرته أنها استعادت عدة قرى.

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

