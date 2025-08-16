ترامب يدعو الدول الأوربية للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع روسيا



دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع روسيا والمتوقع انعقادها في موسكو .

وقال ترامب لـ"فوكس نيوز": ناقشت مع بوتين نقاطا تشمل حلف الناتو وإجراءات أمنية والأراضي وكان من الممكن أن يكون الصراع الهندي الباكستاني نوويا وقد تمكنت من وقفه .

وتابع ترامب قائلا : لقد تفاوضت على إنهاء 5 حروب كانت قاسية مثل باكستان والهند وإسرائيل وإيران وكمبوديا وتايلاندا

وواصل قائلا : لا أعتقد أنني مضطر للتفكير في زيادة محتملة في الرسوم الجمركية على الصين.

وختم الرئيس الأمريكي ترامب تصريحاته قائلا : لا توجد خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إجتماعه مع بوتين اليوم كان جيدا للغاية ، مشيرا إلى انه تم التفاوض على الكثير من النقاط.

وقال ترامب لفوكس نيوز: هناك بند أو بندان مهمان يجب الاتفاق عليهما ويمكن تحقيقهما واعتقد أن اجتماع اليوم سار بشكل جيد للغاية وربما نصل إلى نتيجة جيدة.

وتابع ترمب : تفاوضنا على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي والتدابير الأمنية وتبادل الأراضي و نصيحتي لـ زيلنسكي أن يعقد صفقة.

وزاد ترامب : أريد أن أرى الناس يتوقفون عن الموت في أوكرانيا .

وواصل ترامب :وستم تنظيم اجتماعا بين زيلنسكي وبوتين وأعتقد أنا أيضا فالأمر متروك لـ زيلنسكي والدول الأوروبية يجب أن تنخرط أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي : لا اتفاق حتى يتم الاتفاق لكننا أحرزنا تقدما كبيرا.